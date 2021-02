Coronavirus:?Piemonte Lombardia e Marche in arancione. Basilicata in rosso. Crescono i lockdown locali (Di venerdì 26 febbraio 2021) In controtendenza la Sardegna che potrebbe diventare bianca. La Liguria spera di tornare gialla. La provincia di Bologna da sabato diventerà «arancione scuro» mentre in Toscana la provincia di Siena e quella di Pistoia sempre da sabato diventeranno «zona rossa». Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) In controtendenza la Sardegna che potrebbe diventare bianca. La Liguria spera di tornare gialla. La provincia di Bologna da sabato diventerà «scuro» mentre in Toscana la provincia di Siena e quella di Pistoia sempre da sabato diventeranno «zona rossa».

