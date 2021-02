Conte serve la sua “vendetta”: “Il bilancio sulla pandemia lo darà la storia” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giuseppe Conte è tornato a fare il professore, ma dell’insegnante – almeno in questa prima lectio magistralis – ha molto poco. Nell’Università di Firenze il suo è un ritorno nel segno del passato da premier. Il titolo scelto da lui per tornare in cattedra, anzi sul podio allestito nell’Aula magna dell’Ateneo, è “Tutela della salute e salvaguardia dell’economia: lezioni dalla pandemia”. Più che una lezione universitaria appare un modo per ricostruire le scelte compiute nell’ultimo anno da presidente del Consiglio e anche rivendicarle per poi concludere dicendo che “il bilancio sulla pandemia lo darà la storia”. Di certo quelle compiute sono state scelte politiche perché, dice l’ex presidente del Consiglio, la politica è “la virtù del discernimento”. Implicitamente si ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giuseppeè tornato a fare il professore, ma dell’insegnante – almeno in questa prima lectio magistralis – ha molto poco. Nell’Università di Firenze il suo è un ritorno nel segno del passato da premier. Il titolo scelto da lui per tornare in cattedra, anzi sul podio allestito nell’Aula magna dell’Ateneo, è “Tutela della salute e salvaguardia dell’economia: lezioni dalla”. Più che una lezione universitaria appare un modo per ricostruire le scelte compiute nell’ultimo anno da presidente del Consiglio e anche rivendicarle per poi concludere dicendo che “illola”. Di certo quelle compiute sono state scelte politiche perché, dice l’ex presidente del Consiglio, la politica è “la virtù del discernimento”. Implicitamente si ...

