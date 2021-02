Battaglia sulle regole Ue. Gentiloni annuncia a giorni il calcio d'inizio

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci siamo. La prossima settimana la Commissione Europea annuncerà i criteri per avviare la discussione su quando riattivare il Patto di Stabilità e crescita. A un anno esatto dalla decisione di attivare la ‘Clausola di salvaguardia generale’ (General escape clause) per sospendere lesu deficit e debito e consentire gli investimenti per far fronte alla pandemia, gli Stati membri dell’Ue riprendono l’argomento per cominciare a immaginare il futuro dellefiscali. Ildilo darà la Commissione Europea,oggi il Commissario all’Economia Paolo. Il 15 e 16 marzo, nelle riunione dell’Eurogruppo e dell’Ecofin, saranno i ministri finanziari ad affrontare la questione. Ma intantopropone “cambiamenti legislativi” per ...

Ci siamo. La prossima settimana la Commissione Europea annuncerà i criteri per avviare la discussione su quando riattivare il Patto di Stabilità e crescita. A un anno esatto dalla decisione di ... Annuncio con proposte di revisione: aiuti di Stato selettivi, far crescere solo il 'debito buono' ma ammorbidire la regola del 60% per traiettorie sostenibili ...