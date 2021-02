Ascolti Tv giovedì 25 febbraio 2021 domina Che Dio ci Aiuti, Tv8 dietro Canale 5, male Rai 3 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ascolti Tv giovedì 25 febbraio Prima serata Che Dio Ci Aiuti 6×16-17 1a Tv5.492 milioni e 22.7% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Bella Giornata 1.909 milioni e 8.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Milan – Stella Rossa 1.809 milioni e 6.8% La Pupa e il secchione e viceversa – Finale1.379 milioni e 7.4% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Piazzapulita1.153 milioni e 6.1% Robin Hood L’origine della leggenda 1.028 milioni e 4.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Diritto e Rovescio 990 mila e 5.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Il Contadino Cerca Moglie367 mila e 1.4% Lui è peggio di me 895 mila e 3.7%15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Sky Uno Masterchef Italia 10 mila % N.B.: articolo in ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 febbraio 2021)Tv25Prima serata Che Dio Ci6×16-17 1a Tv5.492 milioni e 22.7% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Che Bella Giornata 1.909 milioni e 8.2% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Milan – Stella Rossa 1.809 milioni e 6.8% La Pupa e il secchione e viceversa – Finale1.379 milioni e 7.4% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Piazzapulita1.153 milioni e 6.1% Robin Hood L’origine della leggenda 1.028 milioni e 4.1% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Diritto e Rovescio 990 mila e 5.3% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Il Contadino Cerca Moglie367 mila e 1.4% Lui è peggio di me 895 mila e 3.7%15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Sky Uno Masterchef Italia 10 mila % N.B.: articolo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti giovedì Ascolti tv giovedì 25 febbraio 2021: Che Dio ci aiuti, Che bella giornata, La Pupa e il Secchione e Viceversa, Lui è peggio di me, dati ... Ascolti Tv giovedì 25 febbraio 2021. Ricca come sempre è stata l'offerta dei principali network televisivi. Alle ore 10 di oggi dunque i dati di ascolto e share di tutte le principali reti televisive ...

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 6, ultima puntata 11 marzo: come finirà Dopo una settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, giovedì 11 marzo andrà in onda l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 . La fiction campione di ascolti di Raiuno con Elena ...

Dopo una settimana di pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, giovedì 11 marzo andrà in onda l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 . La fiction campione di ascolti di Raiuno con Elena ...