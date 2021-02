A Torino l'inquinamento si combatte anche coi murales (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - L'arte per combattere l'inquinamento. Arrivano a Torino i primi murales realizzati con vernici che riducono lo smog. A realizzarli, saranno giovani urban artist che creeranno le loro opere nell'ambito del progetto DepurArte, promosso dall'associazione Monkeys Evolution. Obiettivo del progetto è realizzare opere d'arte urbana per la rigenerazione dello spazio e la valorizzazione del paesaggio che, al tempo stesso, depurino l'aria dall'inquinamento. "È una buona notizia che parla ancora una volta di ambiente - ha commentato la sindaca Chiara Appendino - è un bel progetto rivolto ai giovani dai 18 ai 31 anni, che vede come protagoniste le vernici fotocatalitiche, speciali vernici in grado di 'intrappolare' gli inquinanti". La call per la scelta degli artisti si è appena aperta, la partecipazione ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - L'arte perre l'. Arrivano ai primirealizzati con vernici che riducono lo smog. A realizzarli, saranno giovani urban artist che creeranno le loro opere nell'ambito del progetto DepurArte, promosso dall'associazione Monkeys Evolution. Obiettivo del progetto è realizzare opere d'arte urbana per la rigenerazione dello spazio e la valorizzazione del paesaggio che, al tempo stesso, depurino l'aria dall'. "È una buona notizia che parla ancora una volta di ambiente - ha commentato la sindaca Chiara Appendino - è un bel progetto rivolto ai giovani dai 18 ai 31 anni, che vede come protagoniste le vernici fotocatalitiche, speciali vernici in grado di 'intrappolare' gli inquinanti". La call per la scelta degli artisti si è appena aperta, la partecipazione ...

