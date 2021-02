Stefàno: disponibile a candidarmi come sindaco, no a Raggi bis (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Dopo le critiche mosse alla sindaca Raggi, Enrico Stefàno, presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale in quota M5S, annuncia di essere pronto a sfidare la Raggi come candidato grillino alle prossime comunali. Intervenuto questa mattina all’interno del Morning Show di Radio Globo, il consigliere capitolino del M5S Enrico Stefàno ha attaccato la sindaca sul progetto per la nuova viabilita’ in via La Spezia. “È stato un autogol quello della sindaca di fare marcia indietro sul progetto della nuova viabilita’ in via La Spezia”. Critiche pesanti alle quali e’ seguito subito una netta presa di distanza dalla ricandidatura della sindaca, caldeggiata qualche giorno fa anche da Beppe Grillo con il post “aridaje”. “Sicuramente alle prossime elezioni non votero’ Virginia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Roma – Dopo le critiche mosse alla sindaca, Enrico, presidente della commissione Mobilita’ di Roma Capitale in quota M5S, annuncia di essere pronto a sfidare lacandidato grillino alle prossime comunali. Intervenuto questa mattina all’interno del Morning Show di Radio Globo, il consigliere capitolino del M5S Enricoha attaccato la sindaca sul progetto per la nuova viabilita’ in via La Spezia. “È stato un autogol quello della sindaca di fare marcia indietro sul progetto della nuova viabilita’ in via La Spezia”. Critiche pesanti alle quali e’ seguito subito una netta presa di distanza dalla ricandidatura della sindaca, caldeggiata qualche giorno fa anche da Beppe Grillo con il post “aridaje”. “Sicuramente alle prossime elezioni non votero’ Virginia ...

