Seconde case | cambiano le regole | cosa si può fare in base alle zone

Con l'approvazione del decreto legge n.15 del 23 febbraio 2021 cambiano le regole sulle Seconde case. A seconda della fascia di colore attribuita al luogo dove si vive varia la possibilità di recarsi nell'abitazione in cui si è residenti. Le nuove norme anti-Covid sono state fissate anche dalle ordinanze firmate dagli amministratori locali che hanno introdotto la cosiddetta zona "arancione scuro". Chi risiede in zona gialla può andare nelle Seconde case anche se si trovano in un'altra regione in zona gialla o arancione. Invece chi risiede in zona gialla non può andare in una seconda casa che si trova in zona arancione scuro o rossa. Le regole per il nucleo familiare subiscono un irrigidimento: può andare nella seconda casa soltanto il nucleo convivente

