Scontro auto-moto a Ponte San Pietro: 24enne in gravi condizioni

Grave incidente nella prima mattinata di giovedì (25 febbraio) a Ponte San Pietro, con un ragazzo di 24 anni ferito in modo serio. È successo poco prima delle 7, in via Manzoni, nei pressi della rotatoria. La dinamica non è ancora chiara ma le prime informazioni parlano di uno Scontro tra un'automobile e una motocicletta. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica per i soccorsi, oltre ai carabinieri per i rilievi di legge. Secondo i dettagli resi noti dal dottor Claudio Mare dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, nello Scontro il 24enne ha riportato un trauma cranico e la frattura di una gamba: è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni.

