Roma, Stefano (M5S): "Disponibile a candidarmi come sindaco, non rivoterei Virginia Raggi"

"Non rivoterei Virginia Raggi": non usa mezzi termini Enrico Stefano, consigliere comunale del M5S e presidente della commissione Mobilità, il quale si dice anche Disponibile a candidarsi per il Movimento come sindaco di Roma. Intervenuto al Morning Show di Radio Globo, Stefano già da tempo si è schierato contro Virginia Raggi chiedendo, insieme ai colleghi Marco Terranova, Donatella Iorio, Angelo Sturni e Alessandra Agnello, che al posto dell'attuale sindaca di Roma vi sia un candidato "capace di unire".

