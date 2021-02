Nuovo Dpcm: quando entra in vigore e cosa cambia (Di giovedì 25 febbraio 2021) ”Non ci sono oggi le condizioni per allentare le misure“. Così il ministro della salute Roberto Speranza, ieri, ha annunciato che il Nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile non farà sconti alle restrizioni. Rimarrà quasi tutto invariato, perché i casi Covid non scendono e le varianti spaventano. È questo il fulcro del discorso del ministro. cosa cambia quindi nel Nuovo Dpcm? Poco: c’è la possibilità che alcune aperture possano venire anticipate, ma la decisione arriverà sulla base dei dati della curva epidemiologica. Non ci sarà tregua nemmeno a Pasqua (il 4 aprile). Le nuove regole saranno annunciate lunedì prossimo: il punto di discontinuità rispetto al precedente governo è proprio la tempistica con cui verranno comunicate le decisioni prese. Rimarrà la ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 febbraio 2021) ”Non ci sono oggi le condizioni per allentare le misure“. Così il ministro della salute Roberto Speranza, ieri, ha annunciato che ilindal 6 marzo al 6 aprile non farà sconti alle restrizioni. Rimarrà quasi tutto invariato, perché i casi Covid non scendono e le varianti spaventano. È questo il fulcro del discorso del ministro.quindi nel? Poco: c’è la possibilità che alcune aperture possano venire anticipate, ma la decisione arriverà sulla base dei dati della curva epidemiologica. Non ci sarà tregua nemmeno a Pasqua (il 4 aprile). Le nuove regole saranno annunciate lunedì prossimo: il punto di discontinuità rispetto al precedente governo è proprio la tempistica con cui verranno comunicate le decisioni prese. Rimarrà la ...

rtl1025 : ?? Il prossimo #dpcm 'varrà dal 6 marzo al 6 aprile'. Lo ha annunciato al Senato il ministro della Salute #Speranza.… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - a_padellaro : OH NO! IL NUOVO RINASCIMENTO È FERMO AI DPCM - Il mio manuale personalizzato di rieducazione “Cancella il Conte che… - TylerDu32708674 : RT @marcocappato: Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare bene nea… - infoitsalute : NUOVO DPCM: PALESTRE e PISCINE QUANDO RIAPRONO? La SITUAZIONE aggiornata -