Mistero sulla morte di Kasia, lobo dell'orecchio staccato: indagato Boateng

Il calciatore del Bayern Monaco è stato inserito nel registro degli indagati dalla procura di Monaco nell'ambito delle indagini della morte della sua ex fidanzata Kasia Lenhardt, suicidatasi pochi giorni fa. L'esame autoptico ha rivelato un lobo dell'orecchio strappato sul corpo di Kasia Lenhardt. C'è stata una svolta nelle indagini sulla morte di Kasia Lenhardt,

