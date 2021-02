Intanto nel mondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un ex agente dei servizi segreti siriani condannato in Germania, il premier armeno Nikol Pashinyan destituisce il capo dell’esercito, il Venezuela espelle l’ambasciatrice dell’Unione europea. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un ex agente dei servizi segreti siriani condannato in Germania, il premier armeno Nikol Pashinyan destituisce il capo dell’esercito, il Venezuela espelle l’ambasciatrice dell’Unione europea. Leggi

ConcarellaMA : @robersperanza criticità vaccino covid scuola: docente residente e con medico di base in Umbria ma in servizio nel… - ConcarellaMA : @piersileri Criticità vaccino covid: docente residente e con medico di base in Umbria, in servizio nel Lazio: impos… - 4AL1C3 : RT @benzosdimples: In casa pensano che Pippo sia quello ad aver spaccato più di tutti. L’Italia, il Brasile, il Cile, il Messico e chissà… - rosydandrea1 : RT @riktroiani: Gli altri vaccinano, e piano piano riaprono. Noi invece troviamo rifugio nel #lockdown e, intanto, il tempo passa inesorabi… - giovannitrivel3 : RT @riktroiani: Gli altri vaccinano, e piano piano riaprono. Noi invece troviamo rifugio nel #lockdown e, intanto, il tempo passa inesorabi… -