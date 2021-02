GameStop punta all’ecommerce e tanto basta per far risalire il valore in borsa partendo da Reddit

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tutto è partito da un canaleche è stato in grado di influenzare ilindelle azioni di. Quello che è diventato un vero e proprio caso– che ha comportato anche il rialzo deldelle azioni di una società mineraria australiana solo perché quest’ultima aveva lo stesso codice ticker – continua ad avere sviluppi. L’ultimo è il fatto che le azioni disono nuovamente salite mercoledì: ildel titolo ammonta a 91,71 dollari, un +104%, con almeno 30 milioni di azioni scambiate in una sola ora. Tutto questo perché? Perché suè stata recepita e molto ben accolta la notizia chevira verso l’ecommerce. LEGGI ANCHE >>> The wolves of ...

Ultime Notizie dalla rete : GameStop punta

Teleborsa

In merito alla decisione di Bell, la società ha puntualizzato che la scelta non è collegata al recente rally che il titolo ha messo a segno maad accelerare la trasformazione di. Tra l'...La probabilità che si verifichi un casoin Europa è piuttosto limitate, ma i fenomeni di short squeeze che si sono visti a Wall Street il mese scorso devono aprire una riflessione anche nel Vecchio Continente sul modo in cui ...Continua la saga di GameStop: dopo il vertiginoso successo del titolo a gennaio, proprio ieri le azioni sono balzate di nuovo in alto, registrando un +100% e perfino una sospensione per eccesso di ria ...La domanda di veicoli ad alimentazione completamente elettrica continua ad aumentare e con essa le stime di vendita di Tesla: ben 800.000 vetture nel 2021, la maggior parte Model 3 e Model Y ...