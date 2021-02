Cinema e teatri aperti da fine marzo? La proposta di Franceschini al Cts: “Vorrei fossimo i primi” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha sottoposto al Cts il piano di riaperture di Cinema e teatri per fine marzo. In ballo anche l’ipotesi di ritornare nei musei il fine settimana Riapertura di Cinema e teatri, ritorno nei musei e ristori per i lavoratori dello spettacolo: è da questi punti che Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali, punta alla ripartenza del settore culturale e dello spettacolo, che, assieme al turismo, è quello che ne esce maggiormente tramortito dalle ripetute ondate di covid-19. La testa di Franceschini non è una di quelle del precedente governo fatte saltare da Draghi, ma il suo non è stato un atteggiamento di continuità con quanto fatto in precedenza. In tanti, infatti lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il ministro dei Beni Culturali Darioha sottoposto al Cts il piano di riaperture diper. In ballo anche l’ipotesi di ritornare nei musei ilsettimana Riapertura di, ritorno nei musei e ristori per i lavoratori dello spettacolo: è da questi punti che Dario, ministro dei Beni Culturali, punta alla ripartenza del settore culturale e dello spettacolo, che, assieme al turismo, è quello che ne esce maggiormente tramortito dalle ripetute ondate di covid-19. La testa dinon è una di quelle del precedente governo fatte saltare da Draghi, ma il suo non è stato un atteggiamento di continuità con quanto fatto in precedenza. In tanti, infatti lo ...

matteosalvinimi : #Salvini: d’accordo col ministro Franceschini che vuole riaprire teatri e cinema, con rigorosi protocolli sono luog… - sandronedazieri : Questa cosa dei cinema e dei teatri, giuro, non la capisco. Non basta alternare i posti come sui treni? Non basta… - matteosalvinimi : #Salvini: se persino Franceschini, che certo non può essere accusato di “salvinismo”, dice che teatri e cinema, con… - biondox : @giovannitundo io aprirei i ristoranti alla sera..... i cinema e i teatri perchè la cultura .... ma sempre 'in sicu… - tigrelt : RT @claudio_2022: Mentre da noi cinema e teatri restano chiusi, la Cina ha festeggiato il suo capodanno con un nuovo record di incassi ai b… -