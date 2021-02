Che Dio Ci Aiuti 6, la nona puntata (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 25 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda la nona puntata di Che Dio Ci Aiuti 6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. La prossima settimana la fiction non andrà in onda, per fare spazio al Festival di Sanremo. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 17: “Non dire no” Non c’è più tempo: Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il 25 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda ladi Che Dio Ci6, la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci nei panni della protagonista Suor Angela, alle prese con le ragazze ed i ragazzi che frequentano il suo convento ed il bar “L’Angolo Divino”. La prossima settimana la fiction non andrà in onda, per fare spazio al Festival di Sanremo. Nel cast della serie, confermate Francesca Chillemi (Azzurra) e Valeria Fabrizi (Suor Costanza), così come Gianmarco Saurino (Nico) e Simonetta Columbu (Ginevra), mentre torna Diana Del Bufalo (Monica) ed entrano Erasmo Genzini (Erasmo), Olimpia Noviello (Penelope), Luigi Diberti (Primo) e Pierpaolo Spollon (Emiliano). Episodio 17: “Non dire no” Non c’è più tempo: Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un ...

