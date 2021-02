Barbara d’Urso fa una proposta in diretta a Mara Venier e celebra il successo di Domenica In (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha parlato della fake news circolata sul marito di Mara Venier. Un sito qualche giorno fa ha diffuso la bufala sulla morte di Nicola Carraro. Carmelita ha anche proposto all’amica di fare uno scambio di interviste. “In questi giorni è stata pubblicata una notizia falsa su Carraro, qualcuno l’ha dato per morto. La Venier ha spiegato subito che si trattava solo di un mal di denti e che era tutto falso quello che era stato riportato. Mara e io ci siamo scritte e mi ha detto quanto è rimasta male da quello che hanno scritto su Nicola. Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto. Cara Mara devi assolutamente venire a farti fare una d’Urso intervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una ... Leggi su biccy (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi a Pomeriggio 5ha parlato della fake news circolata sul marito di. Un sito qualche giorno fa ha diffuso la bufala sulla morte di Nicola Carraro. Carmelita ha anche proposto all’amica di fare uno scambio di interviste. “In questi giorni è stata pubblicata una notizia falsa su Carraro, qualcuno l’ha dato per morto. Laha spiegato subito che si trattava solo di un mal di denti e che era tutto falso quello che era stato riportato.e io ci siamo scritte e mi ha detto quanto è rimasta male da quello che hanno scritto su Nicola. Lei e Nicola adesso mi stanno guardando e li saluto. Caradevi assolutamente venire a farti fare unaintervista qui da me, poi io vengo da te a farmi fare una ...

