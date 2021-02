Andrea Scanzi ad Accordi&Disaccordi (Nove): “A Bersani dico: troppo rapidi nel passare dal ‘o Conte o voto’ al ‘è arrivato Draghi: tutti dentro'” (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Si è passati dal ‘o Conte o voto’ ad ‘alè, è arrivato Draghi, ci stiamo tutti’ troppo velocemente e disorientando gli elettori. Così Andrea Scanzi, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove rivolgendosi al deputato di Leu Pier Luigi Bersani riguardo all’adesione all’esecutivo dell’ex presidente della Bce che vede all’opposizione solo Fratelli d’Italia. “Non dico che sia sbagliato, magari si rivelerà giusto, però questa velocizzazione del processo ha fatto sì che molti elettori di Leu, dei Cinque stelle, anche dello stesso Pd tuttora sono lì che dicono: ‘ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) “Si è passati dal ‘oad ‘alè, è, ci stiamovelocemente e disorientando gli elettori. Così, conduttore di ‘Accordi&Disaccordi’, insieme Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in ondai mercoledì alle 21.25 surivolgendosi al deputato di Leu Pier Luigiriguardo all’adesione all’esecutivo dell’ex presidente della Bce che vede all’opposizione solo Fratelli d’Italia. “Nonche sia sbagliato, magari si rivelerà giusto, però questa velocizzazione del processo ha fatto sì che molti elettori di Leu, dei Cinque stelle, anche dello stesso Pd tuttora sono lì cheno: ‘ma ...

