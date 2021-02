Alisson | grave lutto in famiglia | l’annuncio della tragica morte

(Di giovedì 25 febbraio 2021) È di poche ore fa la notiziadel papà diavvenuta in maniera: Agostinho aveva solo 57 anni Unaquella di Agostinho Becker papà di, portiere del Liverpool ed ex Roma e del portiereFluminense, Muriel. LaBecker è proprietaria di un ranch a Rincão do L'articolo proviene da Inews.it.

Il portiere del Liverpool,, colpito da un lutto: il padre dell'ex Roma muore in Brasilelutto perBecker. Il portiere brasiliano del Liverpool, ex Roma, è stato raggiunto dalla notizia della morte del padre, avvenuta in Brasile. Josè Agostinho Becker, 57 anni, è deceduto ...La Champions League dunque dovrà essere terreno di riscatto per... (Aggiornamento di Mauro ... da molti considerato il giocatore migliore del mondo nel suo ruolo: vittima di uninfortunio ...Il portiere del Liverpool, Alisson, colpito da un lutto: il padre dell’ex Roma muore in Brasile. Grave lutto per Alisson Becker. Il portiere brasiliano del Liverpool, ex Roma, ...Il padro di Alisson Becker, ex portiere della Roma oggi al Liverpool, è morto annegato in Brasile: la notizia è stata confermata dal San Paolo ...