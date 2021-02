UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1130 di Una VITA di giovedì 25 e venerdì 26 febbraio 2021: Arantxa consiglia a Bellita di rinunciare all’ingaggio di un investigatore privato per trovare Margarita. Intanto José non sa come dire alla Del Campo che ora fa parte di una compagnia teatrale parrocchiale. Sta di fatto che Bellita ha già dei sospetti sul fatto che il marito le nasconda qualcosa! Emilio cerca di far riaffiorare in Cinta la passione per l’arte, a cui però lei intende ostinatamente rinunciare. I problemi amorosi rendono Susana sempre più irascibile… Marcia è riuscita a recuperare le fedi matrimoniali al banco dei pegni e si accorge che quella di Santiago gli sta troppo larga. A quel punto, la ragazza inizia a pensare che l’uomo che dice di essere suo marito sia in realtà ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 24 febbraio 2021)1130 di Unadi25 e26: Arantxa consiglia a Bellita di rinunciare all’ingaggio di un investigatore privato per trovare Margarita. Intanto José non sa come dire alla Del Campo che ora fa parte di una compagnia teatrale parrocchiale. Sta di fatto che Bellita ha già dei sospetti sul fatto che il marito le nasconda qualcosa! Emilio cerca di far riaffiorare in Cinta la passione per l’arte, a cui però lei intende ostinatamente rinunciare. I problemi amorosi rendono Susana sempre più irascibile… Marcia è riuscita a recuperare le fedi matrimoniali al banco dei pegni e si accorge che quella di Santiago gli sta troppo larga. A quel punto, la ragazza inizia a pensare che l’uomo che dice di essere suo marito sia in realtà ...

