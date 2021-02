Serie C: Procura Figc deferisce Livorno per irregolarità nei pagamenti (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giorgio Heller, Rosario Carrano e Antonio Mastrangelo, rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e sindaco unico del Livorno Calcio (Girone A di Serie C), per una Serie di irregolarità in ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e a titolo di responsabilità propria. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Iltore Federale, a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Giorgio Heller, Rosario Carrano e Antonio Mastrangelo, rispettivamente presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e sindaco unico delCalcio (Girone A diC), per unadiin ordine al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di giugno, luglio e agosto 2020 dovuti a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e a titolo di responsabilità propria. SportFace.

sportface2016 : #SerieC: la procura della #Figc ha deferito il #Livorno per irregolarità nei pagamenti - sportface2016 : #Lazio, altra espressione blasfema di #Inzaghi: procura #Figc apre inchiesta #LazioSampdoria - franfran1972 : RT @ZZiliani: GIUDICATE VOI. A giugno, alla ripresa della Serie A dopo il blocco per Covid, a più riprese la #Juventus non sottopose i suoi… - Francalidia4 : @lupofranci1 @FIGC ?????????? Pensa che federazione un Presidente che si preoccupa per Suarez-gossip e si gira dall'altr… - MCalcioNews : Gravina sul caso Suarez: 'La Procura federale, una volta ricevuti gli atti, approfondirà la vicenda anche dal punto… -