Serie A in lutto: il campione è morto a soli 21 anni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E' morto in Costa d'Avorio per un male incurabile Willy Braciano Ta Bi, centrocampista che l'Atalanta aveva prelevato dal Mimosas nella sessione invernale del calciomercato 2019 girandolo poi.. alla Primavera allenata da Massimo Brambilla, squadra con la quale aveva fatto registrare 7 presenze in campionato più 2 nelle vittoriose Final Four di Parma. Ta Bi aveva rescisso il contratto coi bergamaschi dopo il prestito al Pescara ed era tornato in Patria per affrontare la malattia: aveva compiuto 21 anni lo scorso 5 dicembre. Dal club nerazzurro, che domani nella sfida dn Champions contro il Real Madrid scenderà in campo con il lutto al braccio osservando un minuto di silenzio al fischio d'inizio del match, è arrivato un sentito messaggio di cordoglio: "Il Presidente ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. E'in Costa d'Avorio per un male incurabile Willy Braciano Ta Bi, centrocampista che l'Atalanta aveva prelevato dal Mimosas nella sessione invernale del calciomercato 2019 girandolo poi.. alla Primavera allenata da Massimo Brambilla, squadra con la quale aveva fatto registrare 7 presenze in campionato più 2 nelle vittoriose Final Four di Parma. Ta Bi aveva rescisso il contratto coi bergamaschi dopo il prestito al Pescara ed era tornato in Patria per affrontare la malattia: aveva compiuto 21lo scorso 5 dicembre. Dal club nerazzurro, che domani nella sfida dn Champions contro il Real Madrid scenderà in campo con ilal braccio osservando un minuto di silenzio al fischio d'inizio del match, è arrivato un sentito messaggio di cordoglio: "Il Presidente ...

