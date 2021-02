Nuovo furto in centro commerciale, due ragazze in manette (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – Ennesimo furto sventato in uno dei negozi piu’ in voga ospitato nel Nuovo centro commerciale di via Laurentina. Due giovani ragazze romene di 25 e 26 anni, entrambe incensurate, sono state sorprese mentre tentavano di appropriarsi di merce varia per un valore complessivo di circa 400 euro. I loro maldestri movimenti sono stati notati da uno degli addetti alla sicurezza del negozio che ha immediatamente dato l’allarme ai Carabinieri della Stazione Roma E.U.R., a cui le ladruncole sono state consegnate. La refurtiva e’ stata interamente recuperata mentre le due ragazze sono state denunciate a piede libero. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma – Ennesimosventato in uno dei negozi piu’ in voga ospitato neldi via Laurentina. Due giovaniromene di 25 e 26 anni, entrambe incensurate, sono state sorprese mentre tentavano di appropriarsi di merce varia per un valore complessivo di circa 400 euro. I loro maldestri movimenti sono stati notati da uno degli addetti alla sicurezza del negozio che ha immediatamente dato l’allarme ai Carabinieri della Stazione Roma E.U.R., a cui le ladruncole sono state consegnate. La refurtiva e’ stata interamente recuperata mentre le duesono state denunciate a piede libero. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

domenicoraguseo : RT @Exprivia_Italy: L'#Osservatorio di #Cybersecurity @Exprivia_CY ha diffuso il nuovo #report 2020. Reati informatici in aumento dell’86%… - CyberSecHub0 : RT @Exprivia_Italy: L'#Osservatorio di #Cybersecurity @Exprivia_CY ha diffuso il nuovo #report 2020. Reati informatici in aumento dell’86%… - SecdevB : RT @Exprivia_Italy: L'#Osservatorio di #Cybersecurity @Exprivia_CY ha diffuso il nuovo #report 2020. Reati informatici in aumento dell’86%… - Exprivia_Italy : L'#Osservatorio di #Cybersecurity @Exprivia_CY ha diffuso il nuovo #report 2020. Reati informatici in aumento dell’… - Palermer : RT @ComunePalermo: #AvvisoPA - Illuminazione, cabina 'Sperone1' di nuovo in funzione dopo il furto di rame -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo furto Sodinokibi Ransomware, nel 2020 rubati 123 milioni di dollari. Il report Un nuovo studio condotto da IBM stima che il ransomware Sodinokibi abbia esfiltrato circa 21,6 terabyte ...altre tipologie di ransomware che più hanno avuto successo nel 2020 hanno fatto leva sul furto ...

Ritrova la bici rubata, ma il nuovo "proprietario" vuole soldi per restituirla ... di origine triestina ma residente a Verona, arrivata in via Perloso al Chievo ha riconosciuto la sua mountain bike, che le era stata rubata a dicembre e di cui aveva denunciato il furto, e si è ...

Nuovo furto in centro commerciale, due ragazze in manette - RomaDailyNews RomaDailyNews Rubano 400 euro di merce al centro commerciale: denunciate Ennesimo furto sventato in uno dei negozi più in voga ospitato nel nuovo Centro Commerciale di via Laurentina. Due giovani ragazze romene di 25 e 26 anni, entrambe incensurate, sono state sorprese men ...

Peugeot 208 75 5 porte Allure del 2016 usata a Pieve di Soligo Annuncio vendita Peugeot 208 75 5 porte Allure usata del 2016 a Pieve di Soligo, Treviso nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Unstudio condotto da IBM stima che il ransomware Sodinokibi abbia esfiltrato circa 21,6 terabyte ...altre tipologie di ransomware che più hanno avuto successo nel 2020 hanno fatto leva sul...... di origine triestina ma residente a Verona, arrivata in via Perloso al Chievo ha riconosciuto la sua mountain bike, che le era stata rubata a dicembre e di cui aveva denunciato il, e si è ...Ennesimo furto sventato in uno dei negozi più in voga ospitato nel nuovo Centro Commerciale di via Laurentina. Due giovani ragazze romene di 25 e 26 anni, entrambe incensurate, sono state sorprese men ...Annuncio vendita Peugeot 208 75 5 porte Allure usata del 2016 a Pieve di Soligo, Treviso nella sezione Auto usate di Automoto.it ...