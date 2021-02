Nuovo Dpcm | varianti Covid e zona arancione | il punto aggiornato al 24 Febbraio 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) In vista di nuove misure e regole, la ‘fotografia’ del momento fra riunioni governo-Cts e provvedimenti delle regioni.in arrivo nell’Italia alle prese con le, fra‘rinforzata’ erossa per arginarne la diffusione nelle regioni. In vista di nuove misure e regole, e soprattutto dei nuovi dati del monitoraggio sulla pandemia di venerdì, il Comitato tecnico scientifico si è riunito ieri sera con il premier Mario Draghi e i ministri per fare ilsull’emergenza. Undella situazione dove però non si è parlato del tema delle riaperture, ha spiegato Agostino Miozzo lasciando Palazzo Chigi. “Non abbiamo parlato di riaperture, se ne parlerà in un’altra occasione. Venerdì ci sarà una ...