“Non mi sentivo più io, ho toccato il fondo” Dichiarazioni choc della cantante Noemi che ha deciso di cambiare vita. Cos’è successo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Veronica Scopelliti, meglio conosciuta come Noemi, si è mostrata sulla copertina di Vanity Fair e il suo cambiamento è incredibile. La metamorfosi di Noemi La cantante, che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con il brano Glicine, ha parlato della sua visibile metamorfosi; Noemi ha raccontato di aver avuto molte difficoltà, soprattutto a livello psicologico: L’ho fatto perché in quell’altro corpo non mi sentivo più io. Ho difeso il sogno che avevo di me. L’artista ha raccontato di aver trascorso momenti molto difficili, caratterizzati dall’assenza di passione: Mi sono persa: buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa. Anche la musica, perfino la musica che sempre mi aveva dato conforto, non sapevo più dove andarla a cercare, ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Veronica Scopelliti, meglio conosciuta come, si è mostrata sulla copertina di Vanity Fair e il suo cambiamento è incredibile. La metamorfosi diLa, che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con il brano Glicine, ha parlatosua visibile metamorfosi;ha raccontato di aver avuto molte difficoltà, soprattutto a livello psicologico: L’ho fatto perché in quell’altro corpo non mipiù io. Ho difeso il sogno che avevo di me. L’artista ha raccontato di aver trascorso momenti molto difficili, caratterizzati dall’assenza di passione: Mi sono persa: buio, anestesia emotiva, non provavo più alcuna passione per me stessa. Anche la musica, perfino la musica che sempre mi aveva dato conforto, non sapevo più dove andarla a cercare, ...

chetempochefa : «Non si dimagrisce perché la società ci vuole magri, ma perché tu lo vuoi. Io l’ho fatto perché in quell’altro corp… - chiaragrandi_ : @AlessiaBettelli pazzesca!! mi è uscita in riproduzione casuale non la sentivo da troppo ma è sempre stupenda ?? - pvrpleiris : RT @boranotadoctor: L’odio per la Gelmini nel 2009/10 era tale che lo percepii pure io che al tempo facevo 5ª elementare. Sentivo le maestr… - DemetanTed : Venne a Roma per partire per il viaggio di nozze, gli porta la lonely planet dell’Australia ma sentivo che qualcosa non andava - nicolacincotta : @Chaos_OfTrouble Io per molti anni ho sognato il mare in tempesta che arrivava dentro il mio balcone. Provavo in tu… -