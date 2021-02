Nel 2020 l’odio su Twitter contro le donne ha avuto come bersaglio quelle che lavorano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le donne su Twitter sono state odiate ancora di più nell’anno della pandemia e lo sono state in un modo nuovo che mette al centro il lavoro e la loro professionalità. Il fenomeno dell’odio sul social nel 2020 – secondo quanto rilevato nella quinta edizione della Mappa dell’Intolleranza di Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti – è in diminuzione a livello quantitativo (sono stati prodotti meno tweet di odio) ma le categorie bersaglio sono sempre le stesse, quelle che più sono esposte a cambiamenti e adattamenti necessari per superare il Covid. donne e migranti sono stati il centro della quantità maggiore di tweet denigratori ma la novità rispetto agli anni scorsi è che 1 odiatore Twitter su 2 ha come bersaglio le ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Lesusono state odiate ancora di più nell’anno della pandemia e lo sono state in un modo nuovo che mette al centro il lavoro e la loro professionalità. Il fenomeno delsul social nel– secondo quanto rilevato nella quinta edizione della Mappa dell’Intolleranza di Vox – Osservatorio Italiano sui Diritti – è in diminuzione a livello quantitativo (sono stati prodotti meno tweet di odio) ma le categoriesono sempre le stesse,che più sono esposte a cambiamenti e adattamenti necessari per superare il Covid.e migranti sono stati il centro della quantità maggiore di tweet denigratori ma la novità rispetto agli anni scorsi è che 1 odiatoresu 2 hale ...

