NBA 2020-2021, i risultati della notte (24 febbraio): i Nets volano con Harden, successi per Warriors e 76ers, ancora un ko per Gallinari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella notte di oggi si sono disputate nove partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Tante le sfide attese e tra queste spiccano le vittorie di Brooklyn, ma soprattutto quelle in trasferta di Golden State e Philadelphia. Vincono anche Dallas e Denver, mentre gli Atlanta Hawks di Gallinari cedono di misura a Cleveland e vedono i playoff sempre più lontani. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Brutto a dirsi in casa Atlanta, ma servivano gli Hawks per fermare la striscia di 10 sconfitte consecutive di Cleveland. Vincono 112-111 i Cavaliers contro Trae Young e compagni in un match molto equilibrato dove proprio la stessa Young manca il canestro della probabile vittoria per Atlanta. Una partita persa male degli Hawks che erano avanti per tutto il match, a esclusione del secondo quarto, ma che a 4 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nelladi oggi si sono disputate nove partite valevoli per la stagione NBA. Tante le sfide attese e tra queste spiccano le vittorie di Brooklyn, ma soprattutto quelle in trasferta di Golden State e Philadelphia. Vincono anche Dallas e Denver, mentre gli Atlanta Hawks dicedono di misura a Cleveland e vedono i playoff sempre più lontani. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Brutto a dirsi in casa Atlanta, ma servivano gli Hawks per fermare la striscia di 10 sconfitte consecutive di Cleveland. Vincono 112-111 i Cavaliers contro Trae Young e compagni in un match molto equilibrato dove proprio la stessa Young manca il canestroprobabile vittoria per Atlanta. Una partita persa male degli Hawks che erano avanti per tutto il match, a esclusione del secondo quarto, ma che a 4 ...

