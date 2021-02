Napoli-Granada | Gattuso a testa bassa | «È colpa mia | le critiche sono giuste»

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)è già cominciata. Con, in conferenza stampa, c'è Alex Meret: «Dobbiamo provare a non prendere gol, è fondamentale per sperare nella...

Commenta per primo Domani allo Stadio Maradona di Fuorigrotta scenderanno in campoper cercare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Gattuso dovrà ancora fronteggiare l'emergenza, questa volta con un Osimhen in meno rispetto alla sfida d'andata. ...- Ilè chiamato all'impresa nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì al Diego Armando Maradona alle 18.55. Gli azzurri dovranno cercare di rimontare il 2 - 0 ...Ma a Rino Gattuso non manca certo la forza di combattere e... ringhiare: così contro il Granada, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, è pronto a guidare il suo Napoli verso una non facile ma ...Napoli-Granada è già cominciata. Con Gattuso, in conferenza stampa, c'è Alex Meret: «Dobbiamo provare a non prendere gol, è fondamentale per sperare nella rimonta», dice il portiere azzurro. Il Napoli ...