Microsoft contro il governo australiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nei giorni scorsi Microsoft ha "cortesemente" fatto notare al governo australiano di essere molto preoccupata di come la riforma della norma sulla protezione cibernetica delle infrastrutture critiche conceda alle Autorità la possibilità di intervenire direttamente in caso di incidenti o attacchi cyber particolarmente gravi. Questa possibilità secondo l'operatore minerebbe gli obiettivi di protezione fissati dalla legge stessa. Ad avviso di Microsoft (una linea a cui sono vicini anche Amazon e Cisco) questo perché "sono le singole organizzazioni, e non il governo, a trovarsi nella posizione migliore per determinare come rispondere adeguatamente e come mitigare l'impatto degli incidenti. La singola organizzazione ha una maggiore familiarità con la sua rete e la sua configurazione, il profilo di rischio, ... Leggi su panorama (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nei giorni scorsiha "cortesemente" fatto notare aldi essere molto preoccupata di come la riforma della norma sulla protezione cibernetica delle infrastrutture critiche conceda alle Autorità la possibilità di intervenire direttamente in caso di incidenti o attacchi cyber particolarmente gravi. Questa possibilità secondo l'operatore minerebbe gli obiettivi di protezione fissati dalla legge stessa. Ad avviso di(una linea a cui sono vicini anche Amazon e Cisco) questo perché "sono le singole organizzazioni, e non il, a trovarsi nella posizione migliore per determinare come rispondere adeguatamente e come mitigare l'impatto degli incidenti. La singola organizzazione ha una maggiore familiarità con la sua rete e la sua configurazione, il profilo di rischio, ...

HDblog : RT @HDblog: Editoria e link tax in Europa, Microsoft si schiera contro Google e Facebook - Asgard_Hydra : Editoria e link tax in Europa, Microsoft si schiera contro Google e Facebook - - CyberSecHub0 : RT @SicurezzaN: - SicurezzaN : - gigibeltrame : Editoria e link tax in Europa, Microsoft si schiera contro Google e Facebook #digilosofia -