Fiammetta La Guidara, morta la giornalista volto noto del Motomondiale: 'Complicazioni in gravidanza' (Di mercoledì 24 febbraio 2021) È morta Fiammetta La Guidara , volto noto del giornalismo sportivo. La professionista del Motomondiale si è spenta a Varese all'età di 50 anni. La notizia è rimbalzata sui social e nelle ultime ore ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ÈLadel giornalismo sportivo. La professionista delsi è spenta a Varese all'età di 50 anni. La notizia è rimbalzata sui social e nelle ultime ore ...

Corriere : Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorriso diceva tutto - Corriere : Morta Fiammetta La Guidara, giornalista esperta di motori. I colleghi: il suo sorris... - fanpage : Giornata nera per il mondo dei motori. È morta Fiammetta La Guidara. - Profilo3Marco : RT @Corriere: Morta Fiammetta La Guidara, giornalista del Motomondiale. «Complicazioni in gravidanza» - Francogalasso14 : RT @Corriere: Morta Fiammetta La Guidara, giornalista del Motomondiale. «Complicazioni in gravidanza» -