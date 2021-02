Coronavirus, ancora molte vittime. AstraZeneca taglia dosi vaccino (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aumentano ancora i contagi di Coronavirus in Italia, ma calano i morti. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss, sono 16.424 i test positivi nelle ultime 24 ore, e 318 le vittime. Ieri i positivi erano stati 13.314 e i morti 356. I casi totali da inizio epidemia sono 2.848.564, i morti 96.666. Gli attualmente positivi sono 389.433 (+1.485 rispetto a ieri), i dimessi o guariti 2.362.465 (+14.599), in isolamento domiciliare ci sono ora 369.059 persone (+1.552).Sono 340.247 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 303.850, oltre 36 mila in meno. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al 4,4% di ieri (+0,4%). ancora in salita le terapie intensive, 11 in più (ieri +28), con 178 ingressi del giorno, e sono 2.157 in tutto. Tornano a calare invece i ricoveri ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Aumentanoi contagi diin Italia, ma calano i morti. Secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss, sono 16.424 i test positivi nelle ultime 24 ore, e 318 le. Ieri i positivi erano stati 13.314 e i morti 356. I casi totali da inizio epidemia sono 2.848.564, i morti 96.666. Gli attualmente positivi sono 389.433 (+1.485 rispetto a ieri), i dimessi o guariti 2.362.465 (+14.599), in isolamento domiciliare ci sono ora 369.059 persone (+1.552).Sono 340.247 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 303.850, oltre 36 mila in meno. Il tasso di positività è del 4,8%, rispetto al 4,4% di ieri (+0,4%).in salita le terapie intensive, 11 in più (ieri +28), con 178 ingressi del giorno, e sono 2.157 in tutto. Tornano a calare invece i ricoveri ...

borghi_claudio : @Frances43279623 @gm65_hertz @Federico_Tonin @Entreri41 @p3r4zzett1 Ma chiedere trasparenza a chi? In tutto il mond… - RobertoBurioni : sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo a… - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - StefanoDelCarr1 : RT @ClaraZanardi1: Ripropongo per chi non l'ha ancora visto. - MariaLu91149151 : RT @ChiodiDonatella: I #COMPAGNI SI INGOZZAVANO DI #APERITIVI E INVOLTINI #CINESI: ORA CHIUDONO I #RISTORANTI.. Fenomeni. E gli #abbracci?… -