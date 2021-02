Ascolti TV | Martedì 23 febbraio 2021. A Grande Richiesta cresce ma non basta (12.6%), vince la Champions con appena il 14.1%. De Martino (8.4%) batte Marcuzzi e Savino (8.3%) (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Marina e Angela dei Ricchi e Poveri - A Grande Richiesta Nella serata di ieri, Martedì 23 febbraio 2021, su Rai1 nella nuova collocazione e con la conduzione di Carlo Conti A Grande Richiesta – Che Sarà Sarà ha conquistato 2.685.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Lazio – Bayern Monaco ha raccolto davanti al video 3.637.000 spettatori pari al 14.1% di share (pre e post partita nel complesso: 2.891.000 – 10.9%). Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.701.000 spettatori pari all’8.4% di share (presentazione dalle 21.29 alle 21.36: 1.637.000 – 6.1%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.388.000 spettatori con l’8.3% (presentazione dalle 21.17 alle 21.50: 1.876.000 – 6.9%). Su ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Marina e Angela dei Ricchi e Poveri - ANella serata di ieri,23, su Rai1 nella nuova collocazione e con la conduzione di Carlo Conti A– Che Sarà Sarà ha conquistato 2.685.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 l’incontro diLeague Lazio – Bayern Monaco ha raccolto davanti al video 3.637.000 spettatori pari al 14.1% di share (pre e post partita nel complesso: 2.891.000 – 10.9%). Su Rai2 Stasera Tutto E’ Possibile ha interessato 1.701.000 spettatori pari all’8.4% di share (presentazione dalle 21.29 alle 21.36: 1.637.000 – 6.1%). Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.388.000 spettatori con l’8.3% (presentazione dalle 21.17 alle 21.50: 1.876.000 – 6.9%). Su ...

