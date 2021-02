“Salta la diretta”. L’annuncio ufficiale del GF Vip, decisione estrema di Mediaset: è successo poco fa (Di martedì 23 febbraio 2021) Alfonso Signorini aveva fatto un annuncio durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 febbraio: il conduttore ha spiegato che nell’ultima settimana di questo GF Vip 5 si procederà con una sperimentazione. La diretta non sarà più propriamente tale, ma andrà in differita di pochi minuti. Il tutto per consentire alla regia di evitare di mandare in onda degli episodi che poi scatenerebbero la polemica sul web. Il pubblico è sempre a caccia di scivoloni e gaffe clamorose e appena qualcosa viene scovato il video inizia a diffondersi a macchia d’olio e diventa virale. Di conseguenza si comincia a chiedere la squalifica del concorrente in questione. Signorini ha usato testuali parole: “Vogliamo evitare qualche spiacevole inconveniente”. Insomma, è chiaro che il Grande Fratello Vip sia corso ai ripari dopo le numerose squalifiche di questa edizione. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Alfonso Signorini aveva fatto un annuncio durante la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 22 febbraio: il conduttore ha spiegato che nell’ultima settimana di questo GF Vip 5 si procederà con una sperimentazione. Lanon sarà più propriamente tale, ma andrà in differita di pochi minuti. Il tutto per consentire alla regia di evitare di mandare in onda degli episodi che poi scatenerebbero la polemica sul web. Il pubblico è sempre a caccia di scivoloni e gaffe clamorose e appena qualcosa viene scovato il video inizia a diffondersi a macchia d’olio e diventa virale. Di conseguenza si comincia a chiedere la squalifica del concorrente in questione. Signorini ha usato testuali parole: “Vogliamo evitare qualche spiacevole inconveniente”. Insomma, è chiaro che il Grande Fratello Vip sia corso ai ripari dopo le numerose squalifiche di questa edizione. (Continua dopo ...

vocelaziale : ?? GIUDICE SPORTIVO?? #Escalante squalificato per diffida: salta il #Bologna?? Squalificato anche #Hickey per espu… - zazoomblog : GFVIP salta la diretta di stanotte: pubblico in rivolta ecco la verità - #GFVIP #salta #diretta #stanotte: - JabbahJibbah : Ma a voi funziona la diretta? Perché a me salta ogni tre per due e non capisco se è un problema mio o no ?? #tzvip - MarcoMars__ : ma stasera salta la diretta per paura che tommaso dica altre cessate? - VelocitaMedia : In diretta dalla Sala Operativa della Protezione Civile, 'salta da una trasmissione all'altra, a mò di prezzemolino… -