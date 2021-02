Roma | Zaniolo corre e ritrova il pallone | ' Quanto mi sei mancato!'

(Di martedì 23 febbraio 2021)- Nicolòvede la luce in fondo al tunnel. A distanza di cinque mesi dall'intervento al legamento crociato del ginocchio sinistro, oggi il talento dellaè tornato in campo a Trigoria ...

Un altro obiettivo centrato. Nicolò Zaniolo, a 4 mesi dal terribile infortunio al legamento crociato, è tornato oggi a correre sul campo e, soprattutto, a lavorare con il pallone al centro sportivo di Trigoria. Il centrocampista ha ...
Buone notizie per la Roma che ritrova Nicolò Zaniolo. L'attaccante giallorosso è tornato a correre e ad usare il pallone a Trigoria.
Niccolò Zaniolo prova un recupero lampo: oggi lavoro col pallone per il classe '99, possibile rientro per metà aprile