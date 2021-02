Rapine in pieno lockdown: ecco come svaligiavano i supermercati. Presi i rapinatori che seminavano il panico nel III Municipio (Di martedì 23 febbraio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due romani, di 32 e 52 anni, ritenuti responsabili di almeno tre Rapine ai danni di esercizi commerciali nel quartiere Montesacro avvenute durante il lockdown. Ai due è stata notificata un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, che dispone per loro gli arresti domiciliari. Le attività investigative, avviate subito dopo i fatti delittuosi, hanno consentito di risalire agli autori di una serie ravvicinata di Rapine che destarono preoccupazione nel quartiere. Leggi anche: Follia nel centro di Roma: prendono a martellate la vetrina di una gioielleria e scappano Le indagini: furti durante il lockdown Era l’8 giugno 2020, in pieno lockdown, quando un uomo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato due romani, di 32 e 52 anni, ritenuti responsabili di almeno treai danni di esercizi commerciali nel quartiere Montesacro avvenute durante il. Ai due è stata notificata un’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, che dispone per loro gli arresti domiciliari. Le attività investigative, avviate subito dopo i fatti delittuosi, hanno consentito di risalire agli autori di una serie ravvicinata diche destarono preoccupazione nel quartiere. Leggi anche: Follia nel centro di Roma: prendono a martellate la vetrina di una gioielleria e scappano Le indagini: furti durante ilEra l’8 giugno 2020, in, quando un uomo ...

