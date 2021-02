Prima tenta col veleno, poi l'accoltella in strada. ?"Preparati, ti ammazzo" (Di martedì 23 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Georgia Kaltsouni, studentessa 21enne di origini greche, è stata accoltellata dal suo ex. Il ragazzo aveva già provato ad avvelenarla con una siringa "Ti uccido". Glielo aveva scritto chiaro e tondo in una lunga sequenza di messaggi in posta privata su Instagram. Ma Georgia Kaltsouni, studentessa 21enne di Lingue all'Università di Torino originaria dell'isola di Lesbo, non aveva trovato il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato. Così Jetmir Kurtsmajlaj, 27enne albanese iscritto al Politecnico, non ha perso tempo e dalle minacce è passato ai fatti. DapPrima ha provato ad avvelenarla poi, l'ha accoltellata in strada lasciandola riversa in una pozza di sangue sull'asfalto. Ora Georgia è ricoverata in gravissime condizioni alle Molinette: lotta tra la vita e la morte. Le minacce e poi ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Rosa Scognamiglio Georgia Kaltsouni, studentessa 21enne di origini greche, è statata dal suo ex. Il ragazzo aveva già provato ad avvelenarla con una siringa "Ti uccido". Glielo aveva scritto chiaro e tondo in una lunga sequenza di messaggi in posta privata su Instagram. Ma Georgia Kaltsouni, studentessa 21enne di Lingue all'Università di Torino originaria dell'isola di Lesbo, non aveva trovato il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato. Così Jetmir Kurtsmajlaj, 27enne albanese iscritto al Politecnico, non ha perso tempo e dalle minacce è passato ai fatti. Dapha provato ad avvelenarla poi, l'hata inlasciandola riversa in una pozza di sangue sull'asfalto. Ora Georgia è ricoverata in gravissime condizioni alle Molinette: lotta tra la vita e la morte. Le minacce e poi ...

