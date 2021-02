Nicolò Zaniolo scalpita per il ritorno in campo, i tifosi hanno un messaggio per la Nasti (Di martedì 23 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo si prepara a tornare in campo. Il campo gli manca tremendamente e lui non si dimentica mai di rimarcarlo anche sui social. "Quanto mi sei mancata, Roma", ha ribadito Zaniolo su Instagram.caption id="attachment 108427" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionI tifosi si coccolano Nicolò Zaniolo. Se lo coccola anche Chiara Nasti, anche se i tifosi non sembrano gradire la nuova relazione del loro beniamino giallorosso. "Lascialo tranquillo", "state insieme da appena una settimana", sono solo alcuni dei tanti commenti lasciati in calce al post. Conta solo il campo per i tifosi. E per Nicolò, sembrano chiedersi i ... Leggi su golssip (Di martedì 23 febbraio 2021)si prepara a tornare in. Ilgli manca tremendamente e lui non si dimentica mai di rimarcarlo anche sui social. "Quanto mi sei mancata, Roma", ha ribaditosu Instagram.caption id="attachment 108427" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionIsi coccolano. Se lo coccola anche Chiara, anche se inon sembrano gradire la nuova relazione del loro beniamino giallorosso. "Lascialo tranquillo", "state insieme da appena una settimana", sono solo alcuni dei tanti commenti lasciati in calce al post. Conta solo ilper i. E per, sembrano chiedersi i ...

