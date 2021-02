MotoGP, Fausto Gresini ci ha lasciato. L’annuncio ufficiale del team (Di martedì 23 febbraio 2021) “La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta contro il Covid, Fausto Gresini è morto all’età di 60 anni“. Con queste parole il team Gresini Racing ha annunciato ufficialmente la morte del team Manager, ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate all’infezione da Coronavirus dal 27 dicembre scorso. Una notizia sconvolgente per tutti quelli che hanno orbitato nel Motomondiale e hanno avuto il piacere di conoscere l’uomo, prima ancora dello sportivo. The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) “La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta contro il Covid,è morto all’età di 60 anni“. Con queste parole ilRacing ha annunciato ufficialmente la morte delManager, ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna per le complicazioni legate all’infezione da Coronavirus dal 27 dicembre scorso. Una notizia sconvolgente per tutti quelli che hanno orbitato nel Motomondiale e hanno avuto il piacere di conoscere l’uomo, prima ancora dello sportivo. The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid,has sadly passed away, few days after turning 60. ...

