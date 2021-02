La storia della “sovranità vaccinale” come la racconta Salvini e come è davvero

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) La produzione dei vaccini in Italia darà uno spin positivo alla campagna di immunizzazione nel nostro paese? Il piano Draghi prevede sì che l’Europa chieda alle case produttrici che si possano infialare le dosi in ogni paese europeo. Ma anche che i luoghi preposti ad iniettare le fiale siano moltiplicati ed allargati anche con l’aiutoProtezione Civile e dei militari che potrebbero mettere a disposizione le caserme. Il nuovo ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti giovedì incontrerà il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi per fare il punto sul progetto di produrre i vaccini presso gli stabilimenti italiani. É una prospettiva realistica? Scaccabarozzi intervistato oggi su La Stampa spiega che manca un elemento fondamentale per far partire la produzione nostrana: i bioreattori. Ma anche se fossero reperiti subito ci vorrebbero altri 4 o 6 mesi per ...