Il mondo dello spettacolo in piazza a Napoli: i lavoratori bloccano via Cristoforo Colombo alla Marina (Di martedì 23 febbraio 2021) Alcune centinaia di attivisti e lavoratori del mondo dello spettacolo a Napoli hanno occupato via Cristoforo Colombo davanti al Molo Beverello, a due passi dal teatro Mercadante dove si stava svolgendo la manifestazione del settore a un anno dalla chiusura dei teatri. I lavoratori hanno fermato tutto il traffico veicolare proveniente da via Acton occupando la strada con un grande striscione con la scritta "Il lavoro non e' un favore". Alcuni di loro hanno acceso dei fumogeni rossi.

