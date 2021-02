Il Congo, l’Africa e le nostre responsabilità. Parla Andrea Riccardi (Di martedì 23 febbraio 2021) Un fiume di cordoglio ha accolto la notizia del barbaro assassinio in Congo dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, 43 anni, e del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, 30 anni. L’assalto al convoglio dell’Onu vicino a Goma da parte di un gruppo di miliziani ha ricordato all’opinione pubblica che c’è un’Italia che lavora in Africa e per l’Africa. Lontano dai riflettori della cronaca e un po’ dimenticata dai palazzi romani. “Al di là delle giuste e comprensibili reazioni di commozione, ho notato una scarsa conoscenza dell’Africa in Italia – dice a Formiche.net Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Da quando ha posato la prima pietra della comunità nel 1968, Riccardi ha fatto dell’Africa una vera e propria missione. Tanto che oggi, nel ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) Un fiume di cordoglio ha accolto la notizia del barbaro assassinio indell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, 43 anni, e del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci, 30 anni. L’assalto al convoglio dell’Onu vicino a Goma da parte di un gruppo di miliziani ha ricordato all’opinione pubblica che c’è un’Italia che lavora in Africa e per. Lontano dai riflettori della cronaca e un po’ dimenticata dai palazzi romani. “Al di là delle giuste e comprensibili reazioni di commozione, ho notato una scarsa conoscenza delin Italia – dice a Formiche.net, fondatore della Comunità di Sant’Egidio. Da quando ha posato la prima pietra della comunità nel 1968,ha fatto deluna vera e propria missione. Tanto che oggi, nel ...

