Giuseppe Milone, muore il giovane ciclista del Team Nibali (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giuseppe Milone, muore all'età di 17 anni il giovane talento del Team NibaliDalla Sicilia giunge una notizia bruttissima che riguarda il giovane 17enne Giuseppe Milone, il ragazzo ha perso la vita durante un'uscita in bicicletta. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio in provincia di Messina a Gualtieri Sicaminò. Putroppo il ragazzo è andato a finire contro un mezzo pesante, durante la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, sembra che il ciclista stesse indossando le cuffie mentre ascoltava la musica. L'impatto è stato violento, il corpo del ragazzo è finito sotto il mezzo nel quale purtroppo è rimasto incastrato. Sul posto si sono subito ...

