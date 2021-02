Ex dipendente comunale stroncato da un malore in casa | geometra muore a 66 anni

bioccolo : RT @radioalfa: San Marzano Sul Sarno, positivo un dipendente comunale, uffici chiusi oggi e domani - bioccolo : RT @CanaleSeiTv: Eboli, un altro dipendente comunale positivo al Covid-19 - CanaleSeiTv : Eboli, un altro dipendente comunale positivo al Covid-19 - salernotoday : Covid-19: dipendente comunale positivo ad Eboli, contagi a Campagna - radioalfa : San Marzano Sul Sarno, positivo un dipendente comunale, uffici chiusi oggi e domani -

Ultime Notizie dalla rete : dipendente comunale

Corriere Adriatico

RECANATI - Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Benedetto Bernacchini, exdel Comune di Recanati. Una notizia che ha gettato nello sconforto la città dove Bernacchini era molto conosciuto e dove aveva vissuto fino a qualche anno fa. Aveva 66 anni ed era stato uno ......leggero aumento dal momento che viene finanziato il rinnovo contrattuale del personale, ... A titolo di Fondo di solidarietà, il Vicesindaco Francesco Dei comunica che il Comune di ...Il sindaco di Certaldo: "Invito le famiglie a prenotare il test". Ipotesi screening di massa. E a Gambassi Terme positivi 4 dipendenti comunali ...Hanno preso il via oggi i lavori per la messa in sicurezza della rete viaria comunale di Montevago, in particolare dei nodi ad alto rischio per l’accesso al paese. Il progetto, il cui importo ...