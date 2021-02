Coronavirus, i dati: 13.314 nuovi casi e 356 morti. Tasso di positività è all’8,1% (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono stati trovati con 303.850 test, di cui 160.622 rapidi. Il Tasso di positività totale è dell’8,1%: calcolando solo i tamponi molecolari si fermerebbe al 4,3%. Sono 356, invece, le vittime. Aumentano i ricoveri nelle ultime 24 ore: + 28 quelli in terapia intensiva per un totale di 2.146. Sono invece 168 quelli in ospedale per un totale di 20.441 ricoveri con sintomi. Dai dati del ministero della Salute emerge che nell’ultimo giorno sono guariti 12.898 pazienti. Ieri i guariti sono stati 10.335. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 idiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Icontagi sono stati trovati con 303.850 test, di cui 160.622 rapidi. Ilditotale è dell’8,1%: calcolando solo i tamponi molecolari si fermerebbe al 4,3%. Sono 356, invece, le vittime. Aumentano i ricoveri nelle ultime 24 ore: + 28 quelli in terapia intensiva per un totale di 2.146. Sono invece 168 quelli in ospedale per un totale di 20.441 ricoveri con sintomi. Daidel ministero della Salute emerge che nell’ultimo giorno sono guariti 12.898 pazienti. Ieri i guariti sono stati 10.335. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

