"Che avete fatto?". Alberto Matano, fuori programma a La vita in diretta e lui va in tilt (Di martedì 23 febbraio 2021) Nuova puntata de 'La vita in diretta' con Alberto Matano. Il conduttore televisivo è stato alle prese con alcune difficoltà nella giornata del 23 febbraio. Sembrava stesse andando tutto liscio, poi all'improvviso è accaduto un particolare che ha spiazzato il presentatore e l'ospite in studio. Ed è stato anche costretto a fare una strigliata, visto che il pubblico si era accorto di tutto ciò che era appena successo. Un momento che ha ovviamente imbarazzato il padrone di casa. Stava tra l'altro trattando un argomento molto interessante, in compagnia di uno degli attori più amati dagli italiana. Presumibilmente dunque la sua invettiva contro gli autori si è resa necessaria anche perché non avrebbe mai voluto fare questo errore davanti ad un mostro sacro del cinema e della televisione. Eppure qualcosa non è andato per il ...

