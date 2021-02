Bonaccini: “Salvini ragionevole sulle riaperture”. E il leghista lo rilancia sui social (Di martedì 23 febbraio 2021) Sefano Bonaccini dice sì ai ristoranti aperti anche la sera, come proposto dal leader della Lega Matteo Salvini. “Dove le cose vanno in maniera migliore si può provare a dare un po’ di ossigeno, dove ci sono meno rischi, a queste attività”, concorda il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, parlando oggi all’Aria che tira, su La7. Una proposta “ragionevole” dunque quella di Salvini, anche se il governatore Pd aggiunge “controlli più serrati” all’ipotetica riapertura a cena. A Bologna nella fiaccolata dei ristoratori per protesta contro le norme imposte al settore compariva lo striscione: “Pranzare e cenare non è contagiare”: i titolari chiedono la riapertura dei locali anche alla sera. Ma in Emilia-Romagna i casi sono in aumento. Ci sono zone critiche, come il Bolognese, dove i casi superano i ... Leggi su tpi (Di martedì 23 febbraio 2021) Sefanodice sì ai ristoranti aperti anche la sera, come proposto dal leader della Lega Matteo. “Dove le cose vanno in maniera migliore si può provare a dare un po’ di ossigeno, dove ci sono meno rischi, a queste attività”, concorda il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni, parlando oggi all’Aria che tira, su La7. Una proposta “” dunque quella di, anche se il governatore Pd aggiunge “controlli più serrati” all’ipotetica riapertura a cena. A Bologna nella fiaccolata dei ristoratori per protesta contro le norme imposte al settore compariva lo striscione: “Pranzare e cenare non è contagiare”: i titolari chiedono la riapertura dei locali anche alla sera. Ma in Emilia-Romagna i casi sono in aumento. Ci sono zone critiche, come il Bolognese, dove i casi superano i ...

repubblica : ?? Covid: Patuanelli, Salvini e Bonaccini in pressing per le riaperture. Il leader leghista vede Draghi - La7tv : #lariachetira @SBonaccini (Presidente Regione Emilia Romagna) concorda con Matteo #Salvini sulla possibilità di ten… - Corriere : «Ristoranti aperti anche a cena»: Bonaccini in pressing sulle riaperture - giannicuzzani : RT @Moonlightshad1: La fortuna di Bonaccini non sono state le sardine ma l’aver trovato un’avversaria scarsa. Se al posto di Borgonzoni ci… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: La fortuna di Bonaccini non sono state le sardine ma l’aver trovato un’avversaria scarsa. Se al posto di Borgonzoni ci… -