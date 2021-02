Arabia Saudita: le donne potranno entrare nell’esercito (Di martedì 23 febbraio 2021) Importante novità per le donne dell’Arabia Saudita: grazie a un’ordinanza del ministero della difesa potranno unirsi all’esercito del paese. Le forze armate dell’Arabia Saudita sono l’ultimo comparto in ordine di tempo ad aprirsi alle donne che ora potranno ricoprire ruoli che prima erano a loro preclusi. Nonostante l’apertura, le donne sposate con cittadini non sauditi Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 febbraio 2021) Importante novità per ledell’: grazie a un’ordinanza del ministero della difesaunirsi all’esercito del paese. Le forze armate dell’sono l’ultimo comparto in ordine di tempo ad aprirsi alleche oraricoprire ruoli che prima erano a loro preclusi. Nonostante l’apertura, lesposate con cittadini non sauditi

