Amazon apre a Fiumicino, alle porte di Roma, e cerca 3000 persone da assumere (Di martedì 23 febbraio 2021) Amazon apre una nuova sede a Fiumicino, municipio dell'area metropolitana di Roma, sul litorale: sono previste 3 mila nuove assunzioni, tra dirette e lavoro indotto, nell'ambito di uno stabilimento di 80.000 metri quadrati, già inserito sul piano regolatore. Lo stabilimento Amazon in questione sorge su un'area di 75 ettari nel quadrante ovest del territorio di Fiumicino: 28 ettari saranno destinati al verde e 14 ai parcheggi; l'area sarà aperta 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, come ha annunciato il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, che ha parlato di «opportunità unica per il nostro territorio» sul piano occupazionale. Chi cerca Amazon Molti i profili richiesti con requisiti il diploma o la laurea a seconda della posizione per la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 febbraio 2021)una nuova sede a, municipio dell'area metropolitana di, sul litorale: sono previste 3 mila nuove assunzioni, tra dirette e lavoro indotto, nell'ambito di uno stabilimento di 80.000 metri quadrati, già inserito sul piano regolatore. Lo stabilimentoin questione sorge su un'area di 75 ettari nel quadrante ovest del territorio di: 28 ettari saranno destinati al verde e 14 ai parcheggi; l'area sarà aperta 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, come ha annunciato il sindaco di, Esterino Montino, che ha parlato di «opportunità unica per il nostro territorio» sul piano occupazionale. ChiMolti i profili richiesti con requisiti il diploma o la laurea a seconda della posizione per la ...

infoiteconomia : Amazon apre a Fiumicino, nuove assunzioni: come candidarsi - zazoomblog : Amazon apre a Fiumicino nuove assunzioni: come candidarsi - #Amazon #Fiumicino #nuove #assunzioni: - infoiteconomia : Amazon apre a Fiumicino: 3.000 nuovi posti di lavoro. Il sindaco: «Opportunità unica». Ecco come candidarsi - Notiziedi_it : Amazon apre a Fiumicino. Il sindaco: “Previsti tremila posti di lavoro. Un’opportunità unica” - farinast3 : RT @repubblica: Amazon apre a Fiumicino. Il sindaco: 'Previsti tremila posti di lavoro. Un'opportunità unica' -