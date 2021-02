Tpl: Lombardia stanzia 55,9 mln per acquistare 286 autobus ‘green’ (2) (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) – I destinatari dei fondi sono le agenzie del Tpl e le risorse saranno ripartite sulla base delle percorrenze (bus/km). Il termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta consegna degli autobus finanziati è il 28 febbraio 2023. La Regione ha demandato alle Agenzie del Tpl l’individuazione della tipologia e del numero degli autobus da finanziare, ai fini della definizione del progetto regionale. A Bergamo spetteranno 41 autobus, a Brescia 42. Per l’agenzia di Como-Lecco-Varese arriveranno 69 autobus, per Cremona-Mantova 36, a Sondrio 10 e a Milano-Monza-Lodi-Pavia 88 mezzi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) – I destinatari dei fondi sono le agenzie del Tpl e le risorse saranno ripartite sulla base delle percorrenze (bus/km). Il termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta consegna deglifinanziati è il 28 febbraio 2023. La Regione ha demandato alle Agenzie del Tpl l’individuazione della tipologia e del numero deglida finanziare, ai fini della definizione del progetto regionale. A Bergamo spetteranno 41, a Brescia 42. Per l’agenzia di Como-Lecco-Varese arriveranno 69, per Cremona-Mantova 36, a Sondrio 10 e a Milano-Monza-Lodi-Pavia 88 mezzi. L'articolo CalcioWeb.

