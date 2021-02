Psg, multa di 700.000 euro per ritardi nei pagamenti delle fatture (Di lunedì 22 febbraio 2021) A fronte delle numerose perdite finanziarie dovute al contesto sanitario ed economico, anche il PSG dovrà pagare una pesante multa. La DIRECCTE (Direzione regionale per le imprese, la concorrenza, i consumi, il lavoro e l’occupazione) ha appena annunciato sul suo sito ufficiale che il club della capitale è stato multato di 700.000 euro per il ritardato pagamento delle fatture dei suoi fornitori: “Ai sensi degli articoli L. 441-16 a) e L. 470-2 del Codice del Commercio, è stata inflitta dalla Direzione Regionale Imprese, Concorrenza, Consumo, Lavoro e del Lavoro (DIRECCTE) dell’Ile- una sanzione pecuniaria di 700.000 euro. de-France nei confronti della società PSG FOOTBALL per ritardi nel pagamento delle fatture dei ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) A frontenumerose perdite finanziarie dovute al contesto sanitario ed economico, anche il PSG dovrà pagare una pesante. La DIRECCTE (Direzione regionale per le imprese, la concorrenza, i consumi, il lavoro e l’occupazione) ha appena annunciato sul suo sito ufficiale che il club della capitale è statoto di 700.000per il ritardato pagamentodei suoi fornitori: “Ai sensi degli articoli L. 441-16 a) e L. 470-2 del Codice del Commercio, è stata inflitta dalla Direzione Regionale Imprese, Concorrenza, Consumo, Lavoro e del Lavoro (DIRECCTE) dell’Ile- una sanzione pecuniaria di 700.000. de-France nei confronti della società PSG FOOTBALL pernel pagamentodei ...

