Parma, Krause: “Ci impegneremo fino in fondo per la salvezza” (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Siamo una squadra che ha come radici la passione e la resilienza. Stiamo affrontando delle difficoltà, ma ci impegneremo fino in fondo per mantenere la categoria“. Ne è sicuro il presidente del Parma, Kyle Krause, a margine dell’incontro in Municipio con l’Amministrazione Comunale sul rinnovamento dello stadio Tardini. Il presidente chiede orgoglio: “Indipendentemente da come terminerà la stagione, ci impegniamo ad andare avanti con il rinnovamento del nostro Stadio – ha spiegato Krause -. Il Tardini è iconico, e la sua ristrutturazione è significativa non solo per noi ma per l’intera città di Parma. Era importante dunque per me comunicarlo personalmente al Sindaco e al Vicesindaco, e ribadire il nostro impegno a lungo termine per il Parma Calcio e ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 febbraio 2021) “Siamo una squadra che ha come radici la passione e la resilienza. Stiamo affrontando delle difficoltà, ma ciinper mantenere la categoria“. Ne è sicuro il presidente del, Kyle, a margine dell’incontro in Municipio con l’Amministrazione Comunale sul rinnovamento dello stadio Tardini. Il presidente chiede orgoglio: “Indipendentemente da come terminerà la stagione, ci impegniamo ad andare avanti con il rinnovamento del nostro Stadio – ha spiegato-. Il Tardini è iconico, e la sua ristrutturazione è significativa non solo per noi ma per l’intera città di. Era importante dunque per me comunicarlo personalmente al Sindaco e al Vicesindaco, e ribadire il nostro impegno a lungo termine per ilCalcio e ...

